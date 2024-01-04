Возле Черновцов сгорел один из домов митрополита УПЦ МП Лонгина
Источник:ZAXID.NET
Недалеко от Черновцов сгорел один из домов бывшего митрополита Банченского Лонгина. Пока правоохранители выясняют, что случилось.
Жилье митрополита выгорело дотла, однако сам он не пострадал.
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Что известно об инциденте
Около 4 утра 2 января в селе Банчены в 17 километрах от Черновцов сгорел один из домов бывшего митрополита УПЦ МП Банченского Лонгина. Дом полностью сгорел, но сам митрополит не пострадал.
Это лишь один из домов Лонгина, а в Банченах их несколько. Поэтому неизвестно, находился ли Лонгин именно в этом доме во время пожара.
О пожаре в Службу спасения сообщили жители села. Когда спасатели приехали на вызов, огонь уже охватил помещение. Пожар полностью уничтожил дом.
УПЦ МП заявила о поджоге: что говорят в ГСЧС
В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП причиной пожара назвали поджог. Однако в ГСЧС Буковины отметили, что предварительной причиной возгорания считают неисправность электропроводки.
Короткое замыкание повлекло за собой искру, а из-за того, что пожар заметили несвоевременно, то огонь очень повредил помещение,
– говорится в сообщении.
В полиции Буковины отметили, что проверяют все возможные обстоятельства возникновения возгорания. Правоохранители ждут выводов пожарной экспертизы.