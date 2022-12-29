В Брестской области упала ракета: Беларусь традиционно обвиняет Украину

Российские захватчики 29 декабря нанесли массированную ракетную атаку по Украине. оккупанты выпустили по нашей стране 69 ракет.

29 декабря у села Горбаха Брестской области Беларуси упала ракета, предварительно от ЗРК С-300, сообщают местные телеграмм-каналы.

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В Беларуси упала ракета

"В местных пабликах VK появилась информация, что сегодня утром недалеко от села Горбаха ПВО сбили ракету, по первой информации, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Отмечают, что ракета была обнаружена в поле в Ивановском районе Брестской области. Вероятно, что это части ракеты от ЗРК С-300.

Напомним, что утром 29 декабря враг нанес очередную атаку по нашей стране. Захватчики выпустили 69 ракет, 54 удалось уничтожить нашим Силам ПВО.

Начальник пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что очередные ракетные удары на Юге были, в частности, направлены на выявление расположения систем ПВО. По ее словам, массированный ракетный удар был достаточно мощным.

Как отреагировали белорусские власти

Белорусские власти традиционно обвиняют во всей Украине. Пропагандистские СМИ сообщают, что "на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300"

"О событии немедленно был проинформирован глава государства. По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает причины падения", – передают местные СМИ.

Там рассматривают две версии:

"Залет ракеты на территорию Беларуси аналогичен недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону.

Ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси".

Украинская сторона пока не комментировала этот инцидент.