Недалеко от Гуляйполя тероборона достала из реки БМП-3, которую бросили оккупанты
10 апреля 2022 , 23:04Читати новину українською
Источник:Территориальная оборона ВС Украины
Запорожская терроборона вблизи Гуляйполя достала из реки БМП-3. Она провела несколько дней в воде.
Технику из реки помогли достать местные фермеры. Это довольно хороший улов, поскольку послужит во благо страны.
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Так, БМП-3 уже исследовали специалисты ремонтного подразделения. Хотя машина несколько суток находилась в воде, двигатель из строя не вышел. Так что трофейную БМП отправят на ремонт.
Слава воинам, Слава фермерам, Слава украинскому народу,
– добавили в ВСУ.