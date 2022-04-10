Недалеко от Гуляйполя тероборона достала из реки БМП-3, которую бросили оккупанты

Запорожская терроборона вблизи Гуляйполя достала из реки БМП-3. Она провела несколько дней в воде.

Технику из реки помогли достать местные фермеры. Это довольно хороший улов, поскольку послужит во благо страны.

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Так, БМП-3 уже исследовали специалисты ремонтного подразделения. Хотя машина несколько суток находилась в воде, двигатель из строя не вышел. Так что трофейную БМП отправят на ремонт.

Слава воинам, Слава фермерам, Слава украинскому народу,

– добавили в ВСУ.

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