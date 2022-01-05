В Алматы резиденция президента охвачена огнем: слышны выстрелы и взрывы
Источник:ТАСС
В Алматы на проспекте Назарбаева слышны звуки стрельбы и взрывы. Именно на этой улице расположена резиденция президента Казахстана. По информации СМИ, здание уже горит.
Звуки выстрелов слышны на проспектах Аль-Фараби и Назарбаева. Резиденция главы государства расположена по адресу Назарбаева, 205.
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Резиденция уже охвачена огнем
Корреспонденты, которые находятся на месте событий, сообщают, что резиденция президента уже охвачена огнем. Слышны громкие выстрелы, кто именно начал стрельбу – пока неизвестно.Обратите внимание! СМИ также информируют, что на проспекте Назарбаева начали крушить и грабить магазины.
Токаев обратился к народу
В то же время на фоне масштабных протестов президент Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу. Глава государства подчеркнул, что будет оставаться в столице до последнего. Также он пригрозил жесткими действиями в ответ на беспорядки.
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Главное о масштабных протестах в Казахстане
- Акции вспыхнули еще 3 января – из-за повышения цен на газ. 5 января они переросли в массовые беспорядки.
- Президент отправил в отставку правительство, цены на газ снизили, однако это не остановило протесты.
- В Алмате люди жгут административные здания и автомобили.
- В стране отключили интернет, в Нур-Султане и Алматы отключили и телефонную связь.
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