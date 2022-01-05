В Алматы резиденция президента охвачена огнем: слышны выстрелы и взрывы

В Алматы на проспекте Назарбаева слышны звуки стрельбы и взрывы. Именно на этой улице расположена резиденция президента Казахстана. По информации СМИ, здание уже горит.

Звуки выстрелов слышны на проспектах Аль-Фараби и Назарбаева. Резиденция главы государства расположена по адресу Назарбаева, 205.

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Резиденция уже охвачена огнем

Корреспонденты, которые находятся на месте событий, сообщают, что резиденция президента уже охвачена огнем. Слышны громкие выстрелы, кто именно начал стрельбу – пока неизвестно.

Токаев обратился к народу

СМИ также информируют, что на проспекте Назарбаева начали крушить и грабить магазины.

В то же время на фоне масштабных протестов президент Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу. Глава государства подчеркнул, что будет оставаться в столице до последнего. Также он пригрозил жесткими действиями в ответ на беспорядки.

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Главное о масштабных протестах в Казахстане

Акции вспыхнули еще 3 января – из-за повышения цен на газ. 5 января они переросли в массовые беспорядки.

Президент отправил в отставку правительство, цены на газ снизили, однако это не остановило протесты.

В Алмате люди жгут административные здания и автомобили.

В стране отключили интернет, в Нур-Султане и Алматы отключили и телефонную связь.

Смотрите видео о том, что происходит в Казахстане:

Поводом для протестов стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. Цена на него, заметим, в Казахстане в разы меньше украинской. Вместе с тем Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны властей. Вероятно, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.