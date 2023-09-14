Неделя Генассамблеи в ООН: Украина не в приоритете

Следующая неделя обещает еще больше "глубокого беспокойства", ведь в ООН соберутся главы государств и правительств всех стран-членов. О чем будут говорить и поедет ли Путин – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Говорить о мире, но не об Украине

Официально "новый семестр" начался в ООН 5 сентября, однако "буря" запланирована на 18 – 26 сентября.

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На этот раз говорить планируют о восстановлении доверия и глобальной солидарности, а еще об ускорении реализации Целей устойчивого развития для "мира, процветания и прогресса" каждого члена международного сообщества.

Несмотря на то, что 16-я цель – "мир", конкретно Украины в общей повестке дня на следующей неделе – нет. Зато есть привычные общие дебаты, которые на самом деле не дебаты, а длинные монологи на высоком уровне, дискуссия по финансированию развития, саммит климатических амбиций, встреча по предотвращению пандемии, и даже отдельная мера по борьбе с туберкулезом.

Уменьшать значение тем, которые планируют рассмотреть, не стоит. Впрочем, пока ООН пытается продемонстрировать, что, несмотря на агрессию постоянного члена Совета безопасности, мир может функционировать "как раньше", эрозия международного права продолжается и то самое доверие, которое планируют восстановить, уменьшается.

С положительного – значительное количество мер по Украине, которые хотя и не вошли в общую адженду, однако будут проведены при широком участии международных представителей. Обсуждать будут как международные преступления, совершенные Россией, так и привлечение виновных лиц к ответственности и возмещению ущерба.

Снова без Путина

В этом году всеобщие дебаты в очередной раз состоятся без российского президента. Причина вполне ясна: Владимир Путин больше не выездной. Вместо него в Нью-Йорк улетит министр иностранных дел Сергей Лавров – лицо, которое также входит в санкционный список США, но ограничения которого не распространяются на путешествия в штаб-квартиру ООН.

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Подготовка России к продвижению пропагандистских нарративов началась не менее месяца назад. 9 августа на сайте российского МИД появилось "официальное заявление" о позиции государства на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи. Среди 80 пунктов и упомянутых целей ООН в видении России отсутствует слово мир.

Хотя Преамбула Устава организации начинается со слов "лишить грядущие поколения несчастий войны", Россия предлагает "отменить эмбарго на оружие для африканских государств" и не вмешиваться в их внутренние дела. Она также выступает за разработку новых договорных режимов в области контроля за вооружениями, разоружением и нераспространением. Правда, до конца не понятно, в каком направлении она планирует "реформу" и не является ли она попыткой "легализации" глобальной погони вооружений.

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Относительно Украины позиция выразительна. Вместо названия суверенного государства Россия предпочитает использовать им же вымышленную конструкцию "киевская власть", в который раз уже открыто отрицая украинский суверенитет: "Очевидно, что "киевские власти" этому критерию не отвечают".

Россия также настаивает, что готова к переговорам, повторяя уже отвергнутые Украиной условия:

учет ситуации "на земле",

признание результатов псевдореферендумов,

обеспечение "законных интересов России".

Она угрожает привлечением виновных к ответственности за нарушение международного гуманитарного права и международного права прав человека. Кремль жалуется, что "институции ООН" настолько политизированы, что не принимают во внимание "тоны доказательств преступлений киевской власти", которые она присылает.

Примечательно, что недавно Международная независимая комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине рассказала, что пыталась установить контакт с органами власти России, однако ее запросы остались без ответа.

Несколько настораживает активное упоминание России о делах против нее в Международном суде ООН. Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения Россия угрожала выйти из процесса по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Однако теперь Россия настаивает, что убедит Суд, что не поддерживала терроризм, не совершала расовую дискриминацию и не злоупотребляла сроком.

Такое изменение нарратива может быть связано с заседающим ныне персональным составом Суда, а также с российским влиянием на отдел юридических советников, имеющих важное значение на содержание финального решения. Поскольку Россия последовательно не выполняет приказы МС ООН, можно предположить, что ее энтузиазм, знание точной даты вынесения решений и изменение курса представляет угрозу Украине и ожидать мощных выводов Суда точно не стоит.

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Среди прочего, Россия будет продвигать "плюрализм и многополярность", расширение состава Совета безопасности через присоединение Бразилии и Индии как постоянных членов, а также будет ругать ГА ООН, которая "постоянно превышает свои полномочия".

Позиция Украины

Украина уже обычно держит интригу, в каком формате будет выступать президент Владимир Зеленский – онлайн или лично в Нью-Йорке. В то же время, то, о чем он будет говорить, секретом не является: формула мира, преступления россиян, в частности, незаконная депортация и принудительное перемещение украинских детей, создание специального трибунала по агрессии и возмещение причиненного Россией ущерба.

Предполагается, что Зеленский также выступит на заседании Совета безопасности ООН, посвященном вооруженной агрессии России против Украины. Примечательно, что параллельно, 19 сентября пройдет уже 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн", которое обещает ряд конкретных решений для победы нашего государства.

Инициативы, озвученные в Нью-Йорке, будут повторены и развиты на Глобальном саммите мира, который также планирует провести осенью. Среди желаемых гостей – Китай, Бразилия и Индия, которые видят урегулирование конфликта.

"Атака миротворцев"

Что точно следует ожидать от Генеральной Ассамблеи – эпатажных планов государств, претендующих по меньшей мере на региональное лидерство. Среди них – Мексика и Бразилия. Две страны активно агитируют за территориальные уступки, в частности, по Крыму. Они стремятся привлечься поддержкой гражданского общества, предлагая заменить войну иллюзией мира.

Вероятно, подобная позиция будет озвучена отдельными африканскими и латиноамериканскими государствами. Поэтому стратегической задачей для украинской дипломатии остается "завоевание глобального Юга", голоса которого важны в ГА ООН.

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Вместо вывода

С фокуса ООН постепенно исчезает гарантирование глобального мира и безопасности. Вряд ли внутри института убеждены, что эта цель уже достигнута. Вероятно, таким образом ООН убегает от критики и давно назревшей капитальной реформы вместо ряда попыток сделать "косметический ремонт", которые привели лишь к раздуванию бюрократического аппарата.

Действительно ли на следующей неделе стоит ожидать бурю или очередной ветерок – остается риторическим вопросом.