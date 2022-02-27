Недопустимые условия: в офисе президента сообщили детали переговоров с Россией

Россия пытается поставить Украину в недопустимые ультимативные условия, от которых мы резко и категорически отказались.

Украина отказалась от условий России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что манипуляции российской стороны с переговорным процессом очевидны, сообщает 24 канал. В ОП заявили, что Россия просто унижает Беларусь, используя ее.

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Россия пытается поставить Украину в недопустимые ультимативные условия, от которых мы уже резко и отказались,

– заявил Подоляк.

По словам Михаила Подоляка, при этом Россия пытается заявлять миру, что якобы больше всех готова к переговорам. В то же время устраивает постановление под названием "мы едем в Гомель" и уничтожает нашу инфраструктуру уже тяжелыми бомбардировщиками и масштабными обстрелами жилых кварталов крылатыми ракетами.

Россию ждут жесткие санкции

С таким грязным поведением российской стороны даже в теме о переговорах однозначно можно рассчитывать на еще большую негативную реакцию Запада и на еще более жесткие санкционные пакеты,

– добавил Подоляк.

Речь идет о тотальном вычеркивании России из любых международных коммуникаций.

Ибо все прекрасно знают, какими должны быть переговоры в сложившихся условиях. Согласованный формат, согласованное место, реальное содержание и справедливый результат, – подчеркнул Подоляк.

Это возможно, если Россия перестанет устраивать манипулятивные представления вокруг переговоров.

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Полный текст сообщения Офиса Президента

Манипуляции российской стороны с переговорным действием очевидны. Россия просто унижает Беларусь, используя ее. Россия пытается поставить Украину в недопустимые ультимативные условия, от которых мы резко и категорически отказались.

Но при этом они пытаются заявлять миру, что якобы больше всех готовы к переговорам, устраивают очевидное постановление под названием «мы едем в Гомель» и начинают уничтожать нашу инфраструктуру уже тяжелыми бомбардировщиками и масштабными обстрелами жилых кварталов крылатыми ракетами.

С таким грязным поведением российской стороны даже в теме о переговорах однозначно можно рассчитывать на еще большую негативную реакцию Запада и на еще более жесткие санкционные пакеты. До тотального вычеркивания России из любых международных коммуникаций. Ибо все прекрасно знают, какими должны быть переговоры в сложившихся условиях.

Согласованный формат, согласованное место, реальное содержание и справедливый результат. Это возможно, если Россия перестанет устраивать манипулятивные представления вокруг переговоров.