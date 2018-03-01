Недосоздание Антикоррупционного суда: за что проголосовала Верховная Рада

Принятие в первом чтении закона об Антиконституционном суде – это относительный позитив в вопросе борьбы с коррупцией. Но в нем есть несколько спорных моментов, вокруг которых идет жесткая дискуссия.

Что не так с президентским законопроектом о Высшем антикоррупционном суде, который 1 марта Верховная Рада приняла в первом чтении, разобрались журналисты сайта "24".

О чем этот законопроект?

О создании Высшего антикоррупционного суда в Украине. В президентском законопроекте как раз прописано: каким он будет, чем будет заниматься, как работать, как будет формироваться и кто будет обеспечивать его работу.

Для чего нужен Антикоррупционный суд?

Для того, чтобы в конце концов громкие коррупционные дела начали доходить до судебного приговора. Пока ни один из топовых госслужащих, задержанных по подозрению в коррупционных действиях, так и не получил должного наказания. Взятие на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова – один из самых свежих тому примеров.

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Кроме того, создание Антикоррупционного суда является одним из требований международных партнеров – Международного Валютного Фонда, Всемирного банка и Евросоюза.

Как он будет работать?

Этот суд будет рассматривать переданные в его ведение дела в качестве суда первой и апелляционной инстанции.

Согласно документу Высший антикоррупционный суд будет состоять из судей, следственных судей и судей апелляционной палаты. Их количество на данный момент не определено.

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Документ также предусматривает создание на 6 лет Высшей квалификационной комиссии судей и Общественного совета международных экспертов. Среди функций этого совета – сбор, проверка и анализ информации о кандидатах на должность судей Высшего антикоррупционного суда; предоставление Высшей квалификационной комиссии судей сведений о кандидатах. Если Общественный совет решит, что кандидат не является соответствующим на должность судьи, квалификационная комиссия может "преодолеть" это решение и назначить его на должность. Но только при условии, что 11 членов комиссии примут решение о подтверждении способности кандидата осуществлять правосудие в антикоррупционном суде. Кроме этого, предусмотрено мониторинг добродетели судей.

Законопроект также предусматривает, что судьи Высшего антикоррупционного суда, а в случае необходимости по его заявлению также членам его семьи предоставляется круглосуточная охрана (обеспечивает Служба судебной охраны). Жилье судьи оснащается охранной сигнализацией и кнопками тревожной сигнализации.

Кто может быть судьей Антикоррупционного суда?

Им может быть назначен кандидат не моложе 35 лет с большим опытом профессиональной деятельности в международных межправительственных организациях или международных судебных учреждениях за рубежом в сфере права по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией. Кандидат должен обладать знаниями и практическими навыками применения современных международных антикоррупционных стандартов и лучших мировых практик в сфере противодействия и борьбы с коррупцией, практики Европейского суда по правам человека. Такой кандидат должен соответствовать одному из условий: иметь стаж работы в должности судьи не менее 5 лет; иметь научную степень в области права и стаж научной работы в сфере права не менее 7 лет; иметь опыт профессиональной деятельности адвоката, в частности по представительству в суде и/или защиты от уголовного обвинения, минимум 7 лет.

Для занятия должности судьи Высшего антикоррупционного суда проводится конкурс, для участия в котором кандидат должен подать в Высшую квалификационную комиссию судей Украины ряд документов.

При этом подавать документы могут не все. Не стоит беспокоить своими заявками лицам, которые перед этим в течение 10 лет работали (проходили службу) в органах прокуратуры, внутренних дел Украины, Национальной полиции, Государственном бюро расследований, других правоохранительных органах, налоговой милиции, Службы безопасности Украины, таможенных органах, Национальном антикоррупционном бюро Украина, Национальном агентстве по предупреждению коррупции, Национальном агентстве Украины по розыску и управления активами, полученными от коррупции и других преступлений, Антимонопольном комитете Украины, Счетной палате, и в органах исполнительной власти обеспечивающих реализации таможенной или налоговой политики, занимались противодействием отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Их не могут назначить судьями Высшего антикоррупционного суда.

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Также не могут претендовать на должность судьи те, кто занимал политические должности и имел представительский мандат; те, которые в течение последних 5 лет входили в состав руководящих органов политической партии или находились в трудовых или иных договорных отношениях с какой-то политической партией.

Какие дела будет рассматривать суд?

По тексту документа, суду должны быть подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям только в том случае, если размер предмета преступления или причиненного ущерба в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Почему говорят, что с этим законопроектом то не так?

У западных партнеров Украины, которые категорически настаивали на создании суда, острые вопросы вызывают два момента. Проголосованный законопроект предусматривает, что претендентов на должность продолжит отбирать Высшая квалификационная комиссия судей, при этом она сможет утверждать даже тех, кого забракуют международные эксперты из общественного совета. Это – первй спорный вопрос. В Международном валютном фонде ожидают от парламентариев расширение полномочий Общественного совета с предоставлением ему права вето на кандидатов, которые, по их мнению, не должны стать судьями. Без выполнения этого условия следует, что мы создаем Антикоррупционный суд, не создавая его.

Проект закона от президента свидетельствует, что в совет экспертов могут войти люди со стажем работы судьей или адвокатом и дополнительно иметь опыт работы в международных антикоррупционных организациях. В СМИ пишут, что с этим могут возникнуть сложности, так как иностранцы, из которых должеа быть сформирован совет, могут и не захотеть работать в Украине.

Кроме того, документ дает возможность заинтересованным лицам оттягивать начало работы Антикоррупционного суда в течение года, а западные партнеры настаивают на скорейшем начале его работы.

Как это решить?

Доработать документ ко второму чтению, учтя все требования западных партнеров и устранить те недостатки, на которые они указывают. Это как – максимум. Как минимум – договориться о компромиссе с западными партнерами. Но все равно исправить документ ко второму чтению с учетом всех требований.