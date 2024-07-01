"Путин – самоубийца": какие проблемы создал себе диктатор

Владимир Путин решил провести серьезные кадровые изменения в правительстве. Для кого-то они надеются на изменения, но многим новые назначения совсем не по душе. Это соответственно влияет и на самого российского диктатора.

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов в разговоре с 24 Каналом отметил, что действия Путина приводят к результатам, которые являются невыгодными для главы Кремля.

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Недовольных Путиным становится все больше

Владимир Путин до сих пор продолжает чистки в военно-политическом руководстве России. На смене Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, которые недавно, к слову, получили ордер на арест от МУС, Путин не остановился.

Теперь личным помощником Путина стал его бывший охранник Алексей Дюмин, должность министра обороны занял Андрей Белоусов.

Безусловно, все это – важные изменения. После "выборов" Путину надо было отметиться и показать, что он еще готов идти на изменения. Но если объективно смотреть на эти перестановки, то они ведут к развалу военного ведомства. Для Украины это очень хорошо,

– отметил Сергей Жирнов.

Сергея Шойгу, экс-министра обороны России, всегда унижали, но он был "своим человеком". Он устроил коррупцию невиданных масштабов в министерстве, но на этой коррупции что-то таки держалось и работало.

"Сейчас все остановилось, потому что никто не знает, что будет дальше. Поставили какого-то Белоусова и родственников Путина ему в заместители, никто не знает, сколько и как им заносить. Никто не знает, как дальше будут работать коррупционные схемы. Все это хорошо. Складывается впечатление, что победили люди, которые не склонны к эскалации конфликта. Поэтому и убрали Патрушева. Так, людей, которые недовольны Путиным, становится все больше", – подчеркнул Жирнов.

К тому же масла в огонь подливают западные санкции, из-за которых Московская биржа потеряла право торговать долларами и евро. Это для россиян разного класса – катастрофа, потому что никто не понимает, в какой валюте хранить свои сбережения. Все это нехорошие изменения для Путина. Но, к сожалению, для того, чтобы им сполна проявиться, нужно время.

"Экономика России ослаблена, Путин убил "Газпром", Путин убил свои главные западные рынки сбыта. В этом смысле Путин – самоубийца. Объективно, его действия всегда приводят к результатам, которые самому Путину невыгодны", – подытожил Жирнов.