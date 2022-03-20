Недовыполнили план: в Воздушных Силах пожаловались, что сбили лишь 3 вражеских вертолета в сутки
Источник:Командование Воздушных Сил ВСУ
В течение текущих суток, 19 марта, оккупанты существенно уменьшили свое присутствие в украинском небе. Поэтому, к сожалению, ПВО сбила всего три вертолета рашистов.
Так что дневной план утилизации врага не выполнен. Пожаловались в Командовании Воздушных Сил ВСУ.
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В то же время, украинские военные ожидают от союзников не только заявления и аплодисменты, но и действенную помощь – современные системы противовоздушной обороны и истребители.
В настоящее время ВС успешно бьют оккупантов оружием 80-х годов выпуска, а рашисты применяют против нас новейшее – гиперзвуковые ракеты и самолеты, существенно превосходящие наши, как в количестве, так и в боевых характеристиках,
– отметили в ВСУ.
Воздушные Силы добавляют, что ситуация может измениться в корне, когда на вооружение поступит современная техника от партнеров и небо закроется от терроризма рашистов.
"Ежедневно гибнут сотни украинцев, маленькие дети, рушатся целые кварталы мирных городов! Не медлите, вы знаете, какое оружие нужно Украине, чтобы спасти мир от глобальной катастрофы!", – добавили украинские военные.
Потери России в воздухе
- самолетов – 95 единиц;
- вертолетов – 115 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 единиц.