Готовят город к тотальному мародерству, – Андрющенко о действиях россиян в Мариуполе

ФСБ в Мариуполе взяло власть под контроль на национализирует недвижимость. Именно поэтому в городе упал рынок перепродажи квартир и домов.

Городской советник главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что россияне призывают людей возвращаться в город для возвращения их недвижимости. Однако на самом деле жителей города обманывают.

Действия россиян в Мариуполе

Андрющенко рассказал, что рынок перепродажи недвижимости немного пришел в упадок. За это дело взялось ФСБ, ведь в городе активно идет процесс признания национализации. Уже признано более 500 квартир, а также столько же объектов коммерческой недвижимости.

Рынок стал не потому, что они (россияне – 24 Канал) не хотят это сделать, а потому, что это им не дает сделать сейчас ФСБ России. Готовят город к тотальному мародерству на государственном уровне,

– объяснил советник местного головы Мариуполя.

По словам Андрющенко, россияне отстраивают дома, которые резко становятся пустыми, без владельцев квартир. Оккупанты ищут новых владельцев, а на самом деле эти дома становятся собственностью России.

Россияне призывают людей, которые выехали из города возвращаться для переоформления их жилья. Для этого нужно получить российский паспорт, процедуру выдачи которого задерживают на несколько месяцев. В течение этого россияне национализируют недвижимость.

Наши люди получили паспорта, идут переоформлять собственность, доказывать, что это их. Им говорят "пожалуйста, идите в суды, 2 – 3 года можете доказывать, что это ваша собственность",

– прокомментировал советник городского головы Мариуполя.