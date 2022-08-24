Соответствующую информацию командующий Военно-морскими силами ВСУ рассказал во время интервью. Он также отметил во время войны с катеров сбивали "и ракеты "Калибр", и самолеты" .

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российский "Макаров" вступал в бой с нашим катером

Вице-адмирал Алексей Неежпапа вспомнил, что черноморский флот россии не считал нас достойным противником.

Когда, извините, фрегат 11356Р "Макаров" охотится за водолазным катером ВМС Украины и вступает в бой с ним, в то же время на "Макарове", по-современному оборудованном корабле, - 100-миллиметровая пушка, ракеты "Калибр", ракетный комплекс мощный, , а у катера – ДШК... Начинает по нему работать артиллерией и не попадает, этот катер уворачивается,

– заявил командующий Военно-морских Сил ВСУ.

Алексей Неижпапа вспомнил, что это был катер "Почаев" (A701) проекта 535М, тип "Краб": " А ребята героические, об этом фильмы можно снимать ". Неижпапа рассказал дальше, что катер отошел в зону прикрытия артиллерии Морской пехоты ВСУ.

"Артиллерия начинает поражать этот фрегат, и он под 30 узлов бежит в Севастополь. Бой окончен", - вспомнил командующий ВМС, отметив, что на флоте есть "военная злоба противнику".

Неежпапа рассказал о борьбе ВСУ с первых дней войны: видео

Кратко об успехах Военно-морских Сил ВСУ

Госпогранслужба сообщила, что заметила вражескую ДРГ на реке Северский Донец . Те сняли с себя всю форму и экипировку. Хотели, чтобы им удобнее было форсировать реку. Однако двое врагов уничтожены, один ранен, остальные – сбежали.

В начале августа Военно-морские Силы заявили, что морские пехотинцы уничтожили вражеский танк и ликвидировали 12 кафиров. Тогда потери врага уточнялись.

1 августа Военно-морские Силы ВСУ рассказали, что морские пехотинцы взяли в плен 11 кафиров , среди них – 1 российский офицер.

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