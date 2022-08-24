Відповідну інформацію командувач Військово-морських Сил ЗСУ розповів під час інтерв'ю. Він також зазначив під час війни з катерів збивали "і ракети "Калібр", і літаки".

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російський "Макаров" вступав у бій з нашим катером

Віце-адмірал Олексій Неїжпапа пригадав, що чорноморський флот росії не вважав нас за гідного противника.

Коли, вибачте, фрегат 11356Р "Макаров" полює за водолазним катером ВМС України та вступає в бій із ним, водночас на "Макарові", по-сучасному обладнаному кораблі, – 100-міліметрова гармата, ракети "Калібр", ракетний комплекс потужний, торпеди, а у катера – ДШК... Починає по ньому працювати артилерією і не влучає, цей катер увертається,
– заявив командувач Військово-морських Сил ЗСУ.

Олексій Неїжпапа пригадав, що це був катер "Почаїв" (A701) проєкту 535М, тип "Краб": "А хлопці героїчні, про це фільми можна знімати". Неїжпапа розповів далі, що катер відійшов у зону прикриття артилерії Морської піхоти ЗСУ.

"Артилерія починає вражати цей фрегат, і він під 30 вузлів біжить до Севастополя. Бій закінчено", – пригадав командувач ВМС, зазначивши, що на флоті є "військова злість до противника".

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