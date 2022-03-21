Нефть и газ: США могут ощутимо расширить санкции против России
Источник:CBS News
США могут ощутимо расширить санкции против России. Ограничения будут касаться стратегически важных отраслей экономики Москвы.
Речь среди прочего о нефти и газе. Соответствующее заявление во время интервью сделал заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью 20 марта.
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Штаты могут ввести новые санкции против Москвы
Мы можем расширить санкции. Принять меры, принять санкции, которые мы уже применили, применить их к большему количеству целей... Больше банков, больше секторов, которых мы не коснулись,
– заявил Сингх.
Политик объяснил, что санкции могут относиться к стратегически важным направлениям российской экономики.
"Это в основном касается нефти и газа, но есть и другие сектора", – пояснил Далип Сингх.
Политик пояснил, что отмена санкций может быть рассмотрена только в случае, если Россия выведет свои войска с территории Украины и прекратит войну.
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