Нефть, криптовалюты, золото, отдых: Украина требует дополнительные санкции для России

Украина требует от западных стран не только не останавливать санкционное давление на страну-агрессора Россию, но усилить его, в частности. Также официальный Киев обнародовал конкретный список ограничений, которые следует дополнительно применить.

Об этом 4 марта рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время всеукраинского телемарафона. Говорил он на эту тему и на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза, информирует 24 канал.

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По словам Кулебы, в мероприятии также приняли участие государственный секретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел Канады и Великобритании – Мелани Жоли и Лиз Трасс соответственно.

Какие еще санкции должен применить Запад к России

Ограничить торговлю нефтью.

Ограничить доступ России к криптовалютам.

Ограничить возможности продавать кому-то в мире золото.

Ограничить возможности для членов семей руководства России наслаждаться жизнью в западных странах. Речь идет прежде всего о тех людях, которые посодействовали Путину в принятии решений по агрессии против Украины.

Принимали решение об агрессии, помогали, сочувствовали – пожалуйста, в Беларуси – чистый воздух, ездите на отдых, покупайте там себе дома и живите в свое удовольствие,

– подчеркнул Кулеба.

Для чего это нужно

Чтобы закрыть любые пробелы в санкционном законодательстве, которые россияне могут обойти.

Чтобы добить раненого зверя под названием российская экономика.

"Есть еще серьезный санкционный инструментарий, и я озвучил его на заседании. И мы будем давить до тех пор, пока не победим", – подчеркнул Кулеба.

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