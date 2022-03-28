Нефть резко подешевела из-за сокращения спроса

Сегодня, 28 марта, цены на нефть упали более чем на 3 доллара.

Финансовый центр в Шанхае объявил двухэтапную изоляцию, чтобы сдержать всплеск инфекций COVID-19. Вследствие этого опасения относительно слабого спроса на топливо в Китае усилились.

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Поэтому нефтяной рынок начал еще одну неделю неопределенности по двум причинам:

войны России против Украины;

расширение ограничений, которые связаны с COVID, в крупнейшем в мире импортере нефти – Китае.

Ситуация на биржевых рынках

Фьючерсы на нефть марки Brent уже упали на 2,6% – до 117,56 доллара. Фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 2,9% – до 110,62 доллара.

Зафиксировав свой первый недельный рост за три недели, два эталонных контракта выросли на 1,4% в пятницу. При этом цена на нефть марки Brent выросла более чем на 11,5%, а цена на нефть марки WTI выросла на 8,8%.

Главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd. Казухико Сайто отметил, что блокировки в Шанхае спровоцировали новую распродажу со стороны разочарованных инвесторов, которые ожидали, что блокировку удастся избежать.

Добавим, что финансовый центр Китая в Шанхае сегодня, 28 марта, запустил запланированное двухэтапное блокирование города с населением в 26 миллионов человек. Центр закрыл мосты и тоннели, ограничив движение по шоссе для того, чтобы сдержать рост случаев заболевания COVID-19.

Санкции и экспорт российской нефти

Аналитики по-разному оценивают, насколько сильно экспорт российской нефти может пострадать от экономических санкций Соединенных Штатов и их союзников после вторжения России в Украину.

По разным данным, на рынок может не попасть от миллиона до трех миллионов баррелей в день.

Россия экспортирует от 4 до 5 миллионов баррелей сырой нефти ежедневно. Именно это делает ее вторым по величине экспортером в мире после Саудовской Аравии.

Цены на нефть, скорее всего, на некоторое время будут оставаться выше 100 долларов за баррель, поскольку глобальное предложение будет только уменьшаться, ведь поставки из России сокращаются, а в Соединенных Штатах начинается автомобильный сезон,

– сказал Тэц Эмори, генеральный директор Emori Fund Management Inc.

Сообщается, что для того, чтобы облегчить дефицит предложения, Соединенные Штаты рассматривают возможность еще одного выпуска нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR), который может быть больше, чем продажа 30 миллионов баррелей в начале этого месяца.

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