Фінансовий центр в Шанхаї оголосив двоетапну ізоляцію, щоб стримати сплеск інфекцій COVID-19. Внаслідок цього побоювання щодо слабкого попиту на паливо в Китаї посилилися.

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Тож нафтовий ринок почав ще один тиждень невизначеності із двох причин:

війну Росії проти України;

розширення обмежень, які пов'язані з COVID, у найбільшому в світі імпортері нафти – Китаї.

Ситуація на біржових ринках

Ф'ючерси на нафту марки Brent вже впали на 2,6% – до 117,56 долара. Ф'ючерси на американську нафту WTI подешевшали на 2,9% – до 110,62 долара.

Зафіксувавши своє перше тижневе зростання за три тижні, два еталонні контракти зросли на 1,4% у п'ятницю. При цьому ціна на нафту марки Brent зросла більш ніж на 11,5%, а ціна на нафту марки WTI зросла на 8,8%.

Головний аналітик Fujitomi Securities Co Ltd. Казухіко Сайто зазначив, що блокування в Шанхаї спровокували новий розпродаж з боку розчарованих інвесторів, які очікували, що блокування вдасться уникнути.

Додамо, що фінансовий центр Китаю в Шанхаї сьогодні, 28 березня, запустив заплановане двоетапне блокування міста з населенням 26 мільйонів осіб. Центр закрив мости та тунелі, обмеживши рух по шосе для того, аби стримати зростання випадків захворювання COVID-19.

Санкції та експорт російської нафти

Аналітики по-різному оцінюють, наскільки сильно експорт російської нафти може постраждати від економічних санкцій Сполучених Штатів та їх союзників після вторгнення Росії в Україну.

За різними даними, на ринок може не потрапити від мільйона до трьох мільйонів барелів на день.

Росія експортує від 4 до 5 мільйонів барелів сирої нафти щодня. Саме це робить її другим за величиною експортером у світі після Саудівської Аравії.

Ціни на нафту, швидше за все, на деякий час залишатимуться вище 100 доларів за барель, оскільки Глобальна пропозиція буде тільки скорочуватися, адже поставки з Росії скорочуються, а в Сполучених Штатах починається автомобільний сезон,

– сказав Тецу Еморі, генеральний директор Emori Fund Management Inc.

Повідомляється, що для того, аби полегшити дефіцит пропозиції, Сполучені Штати розглядають можливість ще одного випуску нафти з стратегічного нафтового резерву (SPR), який може бути більше, ніж продаж 30 мільйонів барелів на початку цього місяця.

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