Нефть в Украине превращается в кровь, – Линтиля призвал прекратить энергетический импорт из РФ
Источник:Yle
Министр экономики Финляндии заявил, что страны Европы должны полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. Это важно несмотря на то, что такое решение приведет к ухудшению уровня жизни европейцев.
Такую информацию сообщает финское издание Yle.
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Министр считает, что Россию необходимо энергетически изолировать, поскольку это единственный способ повлиять на экономику РФ настолько сильно, чтобы это имело влияние на их действия. В частности, речь идет о поставках нефти из России в ЕС.
Нефть сейчас в Украине превращается в красную кровь,
– отметил Мика Линтиля.
По словам министра экономики Финляндии, отказ от российской нефти будет возможно компенсировать импортом из других стран.
Мика Линтиля беспрекословно согласился с тем, что отказ от импорта российских энергоносителей ухудшит уровень жизни европейцев и приведет к росту их расходов. Но несмотря на это он подчеркнул, что правительство Финляндии готово самостоятельно отказаться от российских энергоресурсов.
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