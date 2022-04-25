Нефтебаза, авиабаза и еще много объектов: что горело в России в эти сутки – богатый список
25 апреля 2022 , 20:24Читати новину українською
Источник:zaxidnet
Кроме пожаров в Брянске, Россия может похвастаться целым списком горящих зданий. По всей стране-агрессорке загорелся ряд объектов – как стратегических, так и гражданских.
За последние сутки абсолютным рекордсменом по пожарам в России стал Брянск – в городе пылало 4 точки. Кроме него были пожары и в других точках страны.
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За 25 апреля в России горели:
- Нефтебаза, состав нефти на военной базе, мясокомбинат и предприятие "Агропромкомплект" в Брянске;
- Дом в Санкт-Петербурге;
- Авиабаза в Уссурийске;
- Отделки милиции в Москве, Иркутске и Новосибирске.
Кроме того, продолжаются пожары в сибирских лесах. Россияне не тушат лесные пожары – в стране просто нет людей, чтобы это сделать. Все военные, которые занимались пожаротушением в Сибири, сейчас воюют в Украине.
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