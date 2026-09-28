Под массированной атакой украинских БПЛА оказалась станица Новотитаровская, расположенная в Дынском районе Краснодарского края примерно в 25 километрах от административного центра.
Что известно о пожаре на нефтебазе в России?
Около трех часов ночи местные жители сообщили о пролетах дронов, а также о пожаре. Некоторые отметили, что слышали около шести взрывов "в районе железной дороги".
Сильный пожар бушует в станице Новотитаровская: смотрите видео
Что происходило в станице после прилетов: смотрите видео
В станице горит нефтебаза: смотрите видео
Издание ASTRA проанализировало кадры очевидцев и установило, что в станице горит нефтебаза краснодарской компании ООО "Эдельвейс-95", которая занимается оптовой торговлей нефтепродуктами.
В станице Новотитаровской горит нефтебаза / Фото мониторинга
Основное направление работы нефтебазы – оптовая продажа дизельного топлива стандарта Евро-5 и бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-100. Ее вместимость составляет 4500 кубических метров.
Также база имеет собственный железнодорожный путь для приемки и отгрузки топлива.
На сайте компании указано, что "Эдельвейс-95" занимается продажей топлива уже 30 лет и закупает продукцию напрямую у крупнейших российских НПЗ.
Кроме того, отмечается, что собственная нефтебаза "обеспечивает оперативный доступ ко всему ассортименту продукции и позволяет осуществлять отгрузку в течение одного рабочего дня".
Напомним, что кампания украинских ударов по НПЗ России продолжается. В ночь на 26 сентября Силы обороны Украины провели атаку на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. После удара предприятие было вынуждено остановить работу.
Накануне прекратил работу Пермский НПЗ, где были повреждены технологические установки, резервуары и трубопроводы.
Ранее из-за атаки остановился и Московский НПЗ. Там были повреждены две установки первичной переработки нефти. Отмечалось, что их восстановление может занять несколько недель.