Під масованою атакою українських БпЛА опинилася станиця Новотитарівська, розташована у Динському районі Краснодарського краю приблизно за 25 кілометрів від адміністративного центру.

Що відомо про пожежу нафтобазі у Росії?

Близько третьої години ночі місцеві жителі повідомили про прольоти дронів, а також пожежу. Дехто наголосив, що чули близько шести вибухів "в район залізниці".

Сильна пожежа вирує у станиці Новотитарівська: дивіться відео

Що відбувалося у станиці після прильотів: дивіться відео

У станиці горить нафтобаза: дивіться відео

Видання ASTRA проаналізувало кадри від очевидців і встановило, що у станиці горить нафтобаза краснодарської компанії ТОВ "Едельвейс-95", яка займається оптовою торгівлею нафтопродуктами.

У станиці Новотитарівській горить нафтобаза / Фото монітори

Основний напрям роботи нафтобази – оптовий продаж дизельного палива стандарту Євро-5 та бензину марок АІ-92, АІ-95 і АІ-100. Її місткість становить 4500 кубічних метрів.

Також база має власну залізничну колію для приймання та відвантаження палива.

На сайті компанії сказано, що Едельвейс-95 займається продажем палива вже 30 років і закуповує продукцію безпосередньо у найбільших російських НПЗ.

Також зазначається, що власна нафтобаза "забезпечує оперативний доступ до всього асортименту продукції та дозволяє здійснювати відвантаження протягом одного робочого дня".

Нагадаємо, що кампанія українських ударів по НПЗ Росії триває. У ніч проти 26 вересня Сили оборони України атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Після удару підприємство було змушене зупинити роботу.

Напередодні припинив роботу Пермський НПЗ, де були пошкоджені технологічні установки, резервуари та трубопроводи.

Раніше через атаку зупинився і Московський НПЗ. Там були пошкоджені дві установки первинної переробки нафти. Зазначалося, що їхнє відновлення може тривати кілька тижнів.