БПЛА атакуют Россию: на Полтавской нефтебазе ярко вспыхнули резервуары

Утром 25 июня ударные беспилотники нанесли удар по Краснодарскому краю России. Предположительно, под ударом оказались резервуары Полтавской нефтебазы.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

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Утром 25 июня российские пропагандистские СМИ со ссылкой на местные власти и мониторинговые каналы сообщили о попадании обломков дронов по Полтавской нефтебазе, расположенной в Краснодарском крае.

По предварительной информации, повреждения получили как минимум три резервуара нефтебазы. Известно, что один из них на момент удара был полностью заполнен нефтепродуктами. Впрочем, официальных подтверждений от оперативного штаба Краснодарского края пока не поступало.

Очевидцы публикуют в сети видео и фото, на которых виден густой чёрный дым, заметный за десятки километров.

На Полтавской нефтебазе вспыхнул пожар: смотрите видео



Под ударом оказалась Полтавская нефтебаза / Фото Exilenova+



Под атакой оказалась Полтавская нефтебаза / Фото Exilenova+

Что известно об объекте АО "Полтавская нефтебаза"?

Отметим, что Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае России является одним из ключевых логистических узлов противника. Объект принимает нефтепродукты с предприятий "Лукойла" и обеспечивает их дальнейшую поставку в собственную сеть АЗС PNB, речь идет о 34 традиционных и 9 многотопливных заправках, а также других потребителях в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Резервуарный парк насчитывает 28 емкостей общей вместимостью 14 950 кубометров.

Отметим, что логистический узел расположен на западе Краснодарского края, примерно в 80 километрах от Краснодара и в 385 километрах от линии фронта.

Напомним, в последний раз беспилотники атаковали эту нефтебазу 16 июня. Тогда для тушения вспыхнувшего пламени были задействованы 32 человека и семь единиц техники, трасса между станицей и хутором Трудобеликовским была временно перекрыта.

А 6 июня был атакован филиал той же компании в Усть-Лабинске — пожар охватил около 5 тысяч квадратных метров.