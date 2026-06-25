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Вранці 25 червня російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на місцеву владу та моніторингові канали повідомили про влучання уламків дронів по Полтавській нафтобазі, що в Краснодарському краї.

За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали щонайменше три резервуари нафтобази. Відомо, що один із них на момент удару був повністю заповнений нафтопродуктами. Втім, офіційних підтверджень від оперативного штабу Краснодарського краю поки що не надходило.

Очевидці поширюють у мережі відео та фото, де видно щільний чорний дим, який можна розгледіти за десятки кілометрів.

На Полтавській нафтобазі спалахнула пожежа: дивіться відео



Під атакою опинилась Полтавська нафтобаза / Фото Exilenova+



Під атакою опинилась Полтавська нафтобаза / Фото Exilenova+

Що відомо про об'єкт АТ "Полтавська нафтобаза"?

Зауважимо, що Полтавська нафтобаза у Краснодарському краї Росії є одним із ключових логістичних вузлів ворога. Об'єкт приймає нафтопродукти з підприємств "Лукойлу" та забезпечує їх подальше постачання до власної мережі АЗС PNB, ідеться про 34 традиційних і 9 багатопаливних заправок та інших споживачів у Краснодарському краї та Республіці Адигея. Резервуарний парк налічує 28 ємностей загальною місткістю 14 950 кубометрів.

Зауважимо, що логістичний вузол розташований на заході Краснодарського краю, приблизно за 80 кілометрів від Краснодара та за 385 кілометрів від лінії фронту.

Нагадаємо, востаннє безпілотники атакували цю нафтобазу 16 червня. Тоді, аби загасити полум'я, що спалахнуло, залучили 32 особи і сім одиниць техніки, трасу між станицею та хутором Трудобеліковським тимчасово перекрили.

Тоді як 6 червня, була атакована філія тієї самої компанії в Усть-Лабінську – пожежа охопила близько 5 тисяч квадратних метрів.