Про це повідомив президент України у своєму телеграмі.

Дивіться також ССО уразили два ключові заводи противника поблизу Оренбурга

Які дані розвідки про втрати Росії?

Під час наради Зеленський та Іващенко обговорили наявні результати українських далекобійних санкцій проти Росії та подальші кроки для наближення миру.

Зокрема, серед нещодавніх результативних уражень на території окупанта варто відзначити ліквідацію більш ніж 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга,

– заявив глава держави.