Про це 24 червня повідомила СБУ.

Дивіться також Серія вибухів прогриміла у Криму: після атаки БпЛА у Севастополі зникло світло

Які результати ударів?

Центр спецоперацій "Альфа" завдали ударів по російських системах ППО в районі Керченської протоки. Також було уражено військовий аеродром "Саки". На території об'єкта, попередньо, уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.

До того ж спецпризначенці відпрацювали по аеродрому "Гвардійське".

Крім того, біля Керчі оборонці відпрацювали по двох системах зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 та двох зенітних ракетно-гарматних комплексах "Панцир-С1".