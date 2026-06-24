Про це 24 червня повідомили ССО та Генштаб ЗСУ.

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Які деталі спецоперації біля Оренбурга?

Підрозділи ССО уразили завдали ударів по заводах у взаємодії з підпільним рухом на території Росії "Чорна іскра". Зазначається, що заводи формують єдиний промисловий комплекс та розташовані за понад 1200 кілометрів від України.

На території підприємств зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються,

– додали військові.

Оренбурзький ГПЗ був введений в експлуатацію в 1974 році та є одним з найбільших газопереробних комплексів у Росії та газохімічних у світі. Його потужність складає 45 мільярдів кубометрів газу на рік. На підприємство припадає 60% газу, що переробляє "Газпром переробка".

Водночас гелієвий завод виробляє гелій та етан, які використовуються в рідкопаливних двигунах ракет і системах наведення, а також в синтезі спецпластиків, кабельної ізоляції для авіації та ключових пластифікаторів для твердих ракетних палив і порохів.

Інші ураження Сил оборони

Також у Генштабі додали, що Сили оборони уразили склад FPV-дронів росіян в районі Алексєєвки, що в Бєлгородській області.

Під прицілом були й низка ворожих пунктів управління БпЛА на окупованих частинах Донеччині та Запорізької області, а також у Курській та Бєлгородській областях Росії.

До слова, СБУ завдала ударів по російських системах протиповітряної оборони, а також військових аеродромах "Саки" і "Гвардійське" в окупованому Криму. В результаті ударів пошкоджено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки та кілька ЗРК.