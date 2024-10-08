В Феодосии на атакованной Силами обороны нефтебазе вспыхнула еще одна цистерна

Прошлой ночью ВСУ поразили нефтебазу в Феодосии. Стало известно, что там загорелась еще одна цистерна.

Об этом сообщают в телеграм-канале "Крымский ветер" со ссылкой на своих подписчиков.

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Горит еще одна цистерна на атакованной нефтебазе в Феодосии

Еще одна цистерна вспыхнула на нефтебазе в Феодосии, сообщают подписчики,

– говорится в сообщении.

В телеграмм-канале добавили, что пожар вспыхнул 7 октября в 21:07. К нефтебазе помчались скорые и пожарные машины.

Ранее сообщалось о двух уничтоженных и трех поврежденных цистернах.

В Феодосии на атакованной нефтебазе загорелась еще одна цистерна: смотрите видео

Пожарные машины выехали на место возгорания: смотрите видео

Напомним, что Силами обороны в ночь на 7 октября был нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, что во временно оккупированной Феодосии в Крыму. В районе объекта фиксировались возгорания. Отмечалось, что Феодосийский терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей российской оккупационной армии.

