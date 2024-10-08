Про це повідомляють в телеграм-каналі "Крымский ветер" з посиланням на своїх підписників.

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Горить ще одна цистерна на атакованій нафтобазі у Феодосії

Ще одна цистерна спалахнула на нафтобазі у Феодосії, повідомляють підписники,

– ідеться в повідомленні.

В телеграм-каналі додали, що пожежа спалахнула 7 жовтня о 21:07. До нафтобази помчали швидкі та пожежні машини.

Раніше повідомлялося про дві знищені та три пошкоджені цистерни.

У Феодосії на атакованій нафтобазі загорілася ще одна цистерна: дивіться відео

Пожежні машини виїхали на місце займання: дивіться відео

Нагадаємо, що Силами оборони в ніч на 7 жовтня було завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії в Криму. В районі об’єкта фіксувалися займання. Зазначалося, що Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб російської окупаційної армії.

