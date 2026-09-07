В Сочи снова горит нефтебаза, подвергшаяся недавно атаке со стороны Сил обороны

На важном объекте вражеской инфраструктуры вновь вспыхнул масштабный пожар после недавнего удара. Небо над регионом затянуло густым дымом, а местные жители бьют тревогу.

Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

Что известно о пожаре?

В российском Сочи снова загорелась нефтебаза, которую Силы обороны Украины атаковали 4 сентября. Очередное возгорание на объекте инфраструктуры вызвало сильный дым, который охватил окрестные районы.

В Сочи горит нефтебаза, которую ранее атаковали Силы обороны: смотрите видео

Из-за масштабного пожара местных жителей просят немедленно закрыть окна в домах.

В небо над Сочи поднимается густой дым: смотрите видео

Где недавно в России раздавались взрывы?

Напомним, в ночь на 6 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и топливных объектов России. В частности, под удар попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод, где были атакованы ключевые установки первичной переработки нефти. Также украинские военные провели атаки на военный аэродром в Ростове-на-Дону, радиолокационную станцию "Подлет" и два комплекса "Панцирь-С1" в Ростовской области. На местах ударов возникли пожары, последствия атак уточняются.

Отметим, что в Сочи во время атаки 4 сентября были поражены средства ПВО С-300/С-400, после чего началась сильная детонация. Кроме того, дроны добрались до Стерлитамака в Башкортостане. Там сообщали об ударах по предприятию "Авангард", производящему взрывчатые вещества, боеприпасы и оружие, а также по Стерлитамацкому нефтехимическому заводу.

Ранее, 1 сентября, украинские разведчики нанесли удар по комплексу "Новатек – Усть-Луга" в Ленинградской области России. В ходе операции были повреждены ключевые элементы нефтеперерабатывающей установки и технологическое оборудование, после чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар.