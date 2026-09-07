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24 Канал Новости мира В Сочи снова горит нефтебаза, подвергшаяся недавно атаке со стороны Сил обороны
7 сентября, 07:25
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В Сочи снова горит нефтебаза, подвергшаяся недавно атаке со стороны Сил обороны

Юлия Харченко

На важном объекте вражеской инфраструктуры вновь вспыхнул масштабный пожар после недавнего удара. Небо над регионом затянуло густым дымом, а местные жители бьют тревогу.

Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

Что известно о пожаре?

В российском Сочи снова загорелась нефтебаза, которую Силы обороны Украины атаковали 4 сентября. Очередное возгорание на объекте инфраструктуры вызвало сильный дым, который охватил окрестные районы.

В Сочи горит нефтебаза, которую ранее атаковали Силы обороны: смотрите видео

Из-за масштабного пожара местных жителей просят немедленно закрыть окна в домах.

В небо над Сочи поднимается густой дым: смотрите видео

Где недавно в России раздавались взрывы?

Напомним, в ночь на 6 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и топливных объектов России. В частности, под удар попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод, где были атакованы ключевые установки первичной переработки нефти. Также украинские военные провели атаки на военный аэродром в Ростове-на-Дону, радиолокационную станцию "Подлет" и два комплекса "Панцирь-С1" в Ростовской области. На местах ударов возникли пожары, последствия атак уточняются.

Отметим, что в Сочи во время атаки 4 сентября были поражены средства ПВО С-300/С-400, после чего началась сильная детонация. Кроме того, дроны добрались до Стерлитамака в Башкортостане. Там сообщали об ударах по предприятию "Авангард", производящему взрывчатые вещества, боеприпасы и оружие, а также по Стерлитамацкому нефтехимическому заводу.

Ранее, 1 сентября, украинские разведчики нанесли удар по комплексу "Новатек – Усть-Луга" в Ленинградской области России. В ходе операции были повреждены ключевые элементы нефтеперерабатывающей установки и технологическое оборудование, после чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар.