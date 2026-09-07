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Що відомо про пожежу?

У російському Сочі знову загорілася нафтобаза, яку Сили оборони України атакували 4 вересня. Чергове займання на об'єкті інфраструктури спричинило сильний дим, який затягнув навколишні райони.

У Сочі палає нафтобаза, яку раніше атакували Сили оборони: дивіться відео

Через масштабну пожежу місцевих жителів просять негайно зачинити вікна в домівках.

У небо над Сочі підіймається густий дим: дивіться відео

Де нещодавно у Росії лунали вибухи?

Нагадаємо, ніч на 6 вересня Сили оборони України уразили низку важливих військових і паливних об'єктів Росії. Зокрема, під удар потрапив Рязанський нафтопереробний завод, де були атаковані ключові установки первинної переробки нафти. Також українські військові атакували військовий аеродром Ростов-на-Дону, радіолокаційну станцію "Подльот" та два комплекси "Панцир-С1" у Ростовській області. На місцях ударів виникли пожежі, наслідки атак уточнюються.

Зазначимо, у Сочі під час атаки 4 вересня були уражені засоби ППО С-300/С-400, після чого почалася сильна детонація. Крім того, дрони дісталися Стерлітамака в Башкортостані. Там повідомляли про удари по підприємству "Авангард", яке виробляє вибухові речовини, боєприпаси та зброю, а також по Стерлітамацькому нафтохімічному заводу.

Раніше, 1 вересня, українські розвідники уразили комплекс "Новатек – Усть-Луга" в Ленінградській області Росії. Під час операції були пошкоджені ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання, після чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.