Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае: в ЦПД объяснили, насколько это важный объект

В ночь на 5 февраля дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Это предприятие перерабатывало топливо для нужд оккупационной армии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

К теме Там ночью "танцевал" "хлопок": где на карте расположена нефтебаза в России, пораженная дронами

В чем важность пораженной нефтебазы

Коваленко сообщил, что атакованная нефтебаза "Албашнефть" в Краснодарском крае принадлежит нефтеперерабатывающему предприятию, которое способно перерабатывать до 320 000 тонн нефти в год. Основная продукция для этого предприятия – бензин прямой перегонки, дизельное топливо, мазут.

Оно поставляется вооруженным силам России. Это еще один логистический объект российской армии,

– подчеркнул Коваленко.

Напомним, что 02:00 5 февраля губернатор Краснодарского края России Вениамин Кондратьев сообщил об "инциденте" в регионе. Так, чиновник заявил, что в станице Новоминской Каневского района "обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов".

В результате атаки на нефтебазе вспыхнул пожар, которому присвоили 2 ранг сложности. Укротить пожар пытались 55 пожарных, однако, как свидетельствуют кадры из сети, получалось у них это не очень удачно.

Так, на опубликованном в сети видео можно увидеть, как огонь охватил территорию нефтебазы. Кроме того, обуздать его не удалось и по состоянию на сейчас.

В то же время российское минобороны никак не прокомментировало атаку. В ведомстве лишь сообщили, что сбили 4 БПЛА над Курской и Белгородской областями.