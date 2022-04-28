Нефтегигант Shell отказался покупать нефть и нефтепродукты, смешанные с российскими

Крупнейший в мире нефтетрейдер Shell больше не будет покупать нефтепродукты, содержащие какую-либо, хотя бы малейшую, долю российского происхождения. Их больше не будут принимать.

Ранее лондонский гигант работал по такой "формуле" – Shell продолжал принимать из России продукцию в виде смесей, где на российское горючее приходилось менее 50% топлива. Теперь и от нее отказались.

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Условием этого предложения является то, что проданный и доставленный продавцом товар не будет иметь происхождение из России и не был смешан с каким-либо продуктом, производимым в России,

– пишет Shell в заявке на покупку груза для авиационного топлива.

Более того, транспортировать проданные товары из России или транзитом через территорию страны-агрессора также не будут.

Отказалась ли Shell от российской нефти: предыстория

Крупнейшая европейская нефтяная компания Shell Plc действительно публично заявила об отказе от российской нефти.

Несмотря на это ее продолжили покупать, прикрываясь нефтяными смесями, в которых только 49,99% произведено в России, а 50,01% – поставляются из других источников.

Вместе с тем, в последние недели экспорт российской нефти в неизвестные пункты назначения значительно вырос. Такое уже происходило, что покупали нефть у Ирана и Венесуэлы, чтобы обойти санкции.

В то же время, новые условия не влияют на закупки сырой нефти, от российской составляющей которых Shell постепенно отказывается.