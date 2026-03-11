"Не корректно назвать их делегацией": МИД опроверг статус венгров, приехавших из-за "Дружбы"
- Венгерская группа прибыла в Украину для переговоров о возобновлении работы нефтепровода "Дружба" и оценки его технического состояния.
- МИД Украины заявил, что эти венгерские граждане не имеют статуса официальной делегации и не имеют запланированных официальных встреч.
В среду, 11 марта, венгерская делегация отправилась в Украину для переговоров по восстановлению работы нефтепровода "Дружба" и оценки его технического состояния. Перед этим венгры провели консультации с представителями словацкого энергетического рынка и правительства.
Об этом в своем видеообращении с пограничного пункта пропуска с Украиной сообщил венгерский госсекретарь Министерства энергетики Габор Чепек.
Какие вопросы венгры планируют обсудить в Украине?
В среду, 11 марта, венгерская делегация во главе с Чепеком отправилась в Украину, чтобы обсудить с украинскими чиновниками и послами восстановление работы ранее поврежденного Россией нефтепровода "Дружба" и дать техническую оценку его состояния.
Мы хотим вести переговоры не только с киевским правительством, который отвечает за энергетику, но и с послами там, представителем Европейской комиссии, о том, что единственным решением европейского кризиса является восстановление нефтепровода "Дружба",
– заявил госсекретарь.
В то же время он добавил, что делегация намерена создать условия для возобновления работы нефтепровода.
Известно, что в состав переговорной венгерской группы входят специалист нефтяной отрасли, государственный чиновник с опытом международного сотрудничества и аналитик энергетического рынка.
Кроме того, перед визитом в Украину венгерская делегация встретилась с представителями словацкого энергетического рынка и правительства в Братиславе.
Что известно о ситуации вокруг нефтепровода "Дружба"?
Транзит российской нефти через трубопровод "Дружба" был прекращен в январе 2026 года, после того, как российские войска ударили по внутренней инфраструктуре нефтеперекачивающей станции "Броды".
С тех пор Венгрия и Словакия создали совместный комитет для расследования ситуации с нефтепроводом и требуют от украинской власти немедленно возобновить поставки нефти. Более того, эти страны ЕС пытаются шантажировать Киев, в частности Словакия сообщила о прекращении экстренных электропоставок для Украины, а Венгрия наложила вето на 20 пакет санкций ЕС против России.
В то же время Зеленский ответил на обвинения властей Венгрии относительно якобы нежелания ремонтировать "Дружбу". По его словам, во время восстановительных работ по этому объекту был нанесен повторный удар, в результате чего пострадали люди.
Впоследствии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил жалобу в Европейскую комиссию и назвал заявления Зеленского "циничными и наглыми". К слову, украинский президент ранее упрекнул лидеров Венгрии и Словакии по их прагматической коммуникации с Киевом по нефтепроводу и отметил, что они даже не осознают чего стоит Украине транзит российской нефти и ремонт "Дружбы".