"Не корректно назвать их делегацией": МИД опроверг статус венгров, приехавших из-за "Дружбы"

В среду, 11 марта, венгерская делегация отправилась в Украину для переговоров по восстановлению работы нефтепровода "Дружба" и оценки его технического состояния. Перед этим венгры провели консультации с представителями словацкого энергетического рынка и правительства.

Об этом в своем видеообращении с пограничного пункта пропуска с Украиной сообщил венгерский госсекретарь Министерства энергетики Габор Чепек.

Какие вопросы венгры планируют обсудить в Украине?

В среду, 11 марта, венгерская делегация во главе с Чепеком отправилась в Украину, чтобы обсудить с украинскими чиновниками и послами восстановление работы ранее поврежденного Россией нефтепровода "Дружба" и дать техническую оценку его состояния.

Мы хотим вести переговоры не только с киевским правительством, который отвечает за энергетику, но и с послами там, представителем Европейской комиссии, о том, что единственным решением европейского кризиса является восстановление нефтепровода "Дружба",

– заявил госсекретарь.

В то же время он добавил, что делегация намерена создать условия для возобновления работы нефтепровода.

Известно, что в состав переговорной венгерской группы входят специалист нефтяной отрасли, государственный чиновник с опытом международного сотрудничества и аналитик энергетического рынка.

Кроме того, перед визитом в Украину венгерская делегация встретилась с представителями словацкого энергетического рынка и правительства в Братиславе.

Что известно о ситуации вокруг нефтепровода "Дружба"?