11 марта, 14:29
Обновлено - 14:44, 11 марта

"Не корректно назвать их делегацией": МИД опроверг статус венгров, приехавших из-за "Дружбы"

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Венгерская группа прибыла в Украину для переговоров о возобновлении работы нефтепровода "Дружба" и оценки его технического состояния.
  • МИД Украины заявил, что эти венгерские граждане не имеют статуса официальной делегации и не имеют запланированных официальных встреч.

В среду, 11 марта, венгерская делегация отправилась в Украину для переговоров по восстановлению работы нефтепровода "Дружба" и оценки его технического состояния. Перед этим венгры провели консультации с представителями словацкого энергетического рынка и правительства.

Об этом в своем видеообращении с пограничного пункта пропуска с Украиной сообщил венгерский госсекретарь Министерства энергетики Габор Чепек.

Какие вопросы венгры планируют обсудить в Украине?

В среду, 11 марта, венгерская делегация во главе с Чепеком отправилась в Украину, чтобы обсудить с украинскими чиновниками и послами восстановление работы ранее поврежденного Россией нефтепровода "Дружба" и дать техническую оценку его состояния.

Мы хотим вести переговоры не только с киевским правительством, который отвечает за энергетику, но и с послами там, представителем Европейской комиссии, о том, что единственным решением европейского кризиса является восстановление нефтепровода "Дружба", 
– заявил госсекретарь.

В то же время он добавил, что делегация намерена создать условия для возобновления работы нефтепровода.

Известно, что в состав переговорной венгерской группы входят специалист нефтяной отрасли, государственный чиновник с опытом международного сотрудничества и аналитик энергетического рынка.

Кроме того, перед визитом в Украину венгерская делегация встретилась с представителями словацкого энергетического рынка и правительства в Братиславе.

Что известно о ситуации вокруг нефтепровода "Дружба"?

  • Транзит российской нефти через трубопровод "Дружба" был прекращен в январе 2026 года, после того, как российские войска ударили по внутренней инфраструктуре нефтеперекачивающей станции "Броды".

  • С тех пор Венгрия и Словакия создали совместный комитет для расследования ситуации с нефтепроводом и требуют от украинской власти немедленно возобновить поставки нефти. Более того, эти страны ЕС пытаются шантажировать Киев, в частности Словакия сообщила о прекращении экстренных электропоставок для Украины, а Венгрия наложила вето на 20 пакет санкций ЕС против России.

  • В то же время Зеленский ответил на обвинения властей Венгрии относительно якобы нежелания ремонтировать "Дружбу". По его словам, во время восстановительных работ по этому объекту был нанесен повторный удар, в результате чего пострадали люди.

  • Впоследствии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил жалобу в Европейскую комиссию и назвал заявления Зеленского "циничными и наглыми". К слову, украинский президент ранее упрекнул лидеров Венгрии и Словакии по их прагматической коммуникации с Киевом по нефтепроводу и отметил, что они даже не осознают чего стоит Украине транзит российской нефти и ремонт "Дружбы".