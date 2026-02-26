Орбан написал открытое письмо Зеленскому, в котором требует открыть "Дружбу"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо Владимиру Зеленскому, в котором резко критикует политику Киева в отношении нефтепровода "Дружба". Он также призвал изменить подход к венгерско-украинским отношениям.

Венгрия утверждает, что решение Украины относительно энергетического транзита вредит ее интересам. Об этом сообщает Виктор Орбан.

О чем шла речь в письме, написанном Орбаном?

Орбан опубликовал открытое письмо Зеленскому, в котором выразил серьезные претензии к действиям Киева в сфере энергетики и политики.

По словам венгерского премьера, в последние годы украинская власть якобы пытается втянуть Венгрию в войну с Россией и влиять на внутреннюю политику Будапешта.

Орбан также резко критикует блокирование транзита нефти через нефтепровод "Дружба", который имеет решающее значение для энергетического снабжения Венгрии.

Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей,

– написал он в письме.

В письме Орбан обвиняет Киев в том, что якобы Украина, вместе с Брюсселем и венгерской оппозицией, координирует усилия по изменению политической ситуации в Венгрии в свою пользу. Он называет такие действия давлением на Венгрию и призывает к изменениям в политике.

Орбан также просит Украину открыть нефтепровод "Дружба" и воздержаться от, по его мнению, "дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии". Он уверяет, что венгерский народ не желает участвовать в войне, финансировать ее или нести бремя повышенных цен за энергоносители.

Письмо к Владимиру Зеленскому / Сообщение Орбана

Как реагирует на требования Орбана украинская сторона?