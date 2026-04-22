Украина начала перекачивать нефть по "Дружбе"
Украина начала возобновление прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" после завершения ремонтных работ. Поставки в Словакию могут возобновиться уже утром 23 апреля.
Однако власти предупреждают о сохранении рисков новых атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает министр экономики Словакии Дениса Сакова.
Что восстановлено о возобновлении поставок нефти?
Украина завершила ремонт поврежденного участка нефтепровода "Дружба" и уже начала технические работы по восстановлению его функционирования.
По данным "Укртранснафты", утром было повышено давление и начато заполнение системы на украинском участке со стороны Беларуси. Ожидается, что полноценная прокачка нефти и поставки в Словакию возобновится уже в ближайшее время.
– сообщила Сакова.
– сообщила Сакова.
Венгерская компания У MOL ожидает, что первые партии нефти после перезапуска поступят в Венгрию уже не позднее завтрашнего дня.
Работы на украинском участке нефтепровода завершили еще 21 апреля. Компания подтвердила готовность инфраструктуры к восстановлению транзита сырой нефти в страны Европейского Союза, в частности Венгрии и Словакии. Также было отменено действие форс-мажорных обстоятельств, которые продолжались с конца января. Это открывает возможность для постепенного возвращения к стабильным поставкам энергоресурсов в регион.
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина выполнила все необходимые работы для запуска трубопровода.
"Мы выполнили свою часть работы. Инфраструктура готова к восстановлению, но риски повторных ударов по энергетическим объектам остаются", – подчеркнул он.
Несмотря на завершение ремонта, украинская власть предостерегает, что энергетическая инфраструктура остается уязвимой к атакам со стороны России. Именно этот фактор является ключевым риском для стабильного функционирования нефтепровода. Ожидается, что после технического тестирования транзит нефти в Европу будет восстанавливаться постепенно.
Нефтепровод "Дружба" является одним из ключевых маршрутов поставок энергоресурсов в Центральную Европу, поэтому его стабильная работа имеет важное значение для региона.
Что известно о позиции Мадьяра по нефти?
Во время своей первой пресс-конференции после победы на парламентских выборах в Венгрии Петер Мадьяр отметил, что страна пока не имеет возможности полностью отказаться от российской нефти. Он подчеркнул, что поставки через нефтепровод "Дружба" остаются критически важными для энергетической безопасности Венгрии.
Впоследствии Мадьяр заявил, что возобновление транспортировки российской нефти по этому маршруту возможно уже в ближайшее время – в течение недели с 20 по 26 апреля. Похожую позицию озвучивал и президент Украины Владимир Зеленский, который предполагал, что поставки могут возобновиться до конца апреля.
Напомним, что нефтепровод "Дружба" не функционирует с января 2026 года из-за повреждений, нанесенных в результате российской атаки. Эту ситуацию активно использовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей риторике, в частности во время блокирования кредита ЕС на 90 миллиардов евро. Он также заявлял о принципиальной позиции Будапешта – "нет нефти, нет денег", хотя одновременно признавал, что это финансирование не создает прямой нагрузки на венгерскую экономику.