Не помню, чтобы я требовал проверить склады партнеров, – Зеленский о проверке "Дружбы"

Венгрия недавно потребовала отправить в Украину проверку, чтобы оценить состояние нефтепровода "Дружба". Президент Зеленский на это ответил, что не требовал проверить склады партнеров на наличие ракет к ПВО, когда они отказывали в поставках.

Это президент отметил во время заседания правительства 5 марта.

Как отреагировал Зеленский на проверку "Дружбы"?

Зеленский вспомнил, как во время встречи с лидером одной из стран спросил, могут ли Украине передать ракеты для Patriot. Взамен получил ответ, что их на складах осталось очень мало.

И я что-то не помню, чтобы я ему сказал: "Да? А можно я тогда приеду к тебе в независимое государство, зайду к тебе на склад и проверю, ты мне сказал правду или нет?". Почему-то мне кажется, я так не сказал,

– отметил президент.

Он добавил, что надо уважать друг друга, к тому же Украина – независимое государство.

А разрушения на нефтепроводе действительно есть.

"У нас есть нефтепровод, его Россия разрушала неоднократно, причем были раненые после второго разрушения... Я не думаю, что представители ЕС нам не доверяют", – отметил Зеленский.

