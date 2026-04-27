24 Канал Новости мира Нафтова пляма з Туапсе наближається до палацу Путіна в Геленджику
27 апреля, 21:53
Нефтяное пятно из Туапсе приближается к дворцу Путина в Геленджике

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Нефтяное пятно от Туапсе приближается к пляжам дворца Путина в Геленджике.
  • Пятно уже достигло Новомихайловского, Джубги и Архипо-Осиповки, что всего в 20 километрах от дворца.

Спутниковые снимки показывают, что нефтяное пятно от Туапсе расширилось. Загрязнение приближается к пляжам дворца Путина в Геленджике.

Такие выводы можно сделать из спутниковых фото, которые распространил проект экологического мониторинга "Прозрачный мир".

Насколько растеклась нефть из Туапсе?

Нефтяные пятна от разлива в Туапсе 23 апреля достигли населенного пункта Новомихайловское к северу от Туапсе. Уже 26 апреля загрязнение видно в районе Джубги и Архипо-Осиповки.

Дворец Путина возле Геленджика на мысе Идокопас расположен всего в около 20 километрах от Архипо-Осиповки. Вероятно, работникам дворца вскоре тоже придется лопатами собирать нефть с искусственных белых пляжей Путина.


Нефтяные полосы на море вблизи российского побережья / Фото "Познавательного мира"

Где расположен дворец Путина: смотрите на карте

Что известно об атаке на НПЗ в Туапсе?

  • Ночью 20 апреля украинские БпЛА ударили по НПЗ в Туапсе. Удар по нефтеперерабатывающему заводу произошел, когда пожар после предыдущего еще не ликвидировали. Было попадание в резервуарный парк.

  • НПЗ в Туапсе остановил работу на неопределенный срок. Официально об этом не говорили, но так утверждают источники Reuters.

  • После удара местные стали жаловаться на ухудшение погодных условий – с неба шел дождь из нефти.

  • По данным Генштаба, на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе уничтожено 24 резервуара, еще четыре повреждены во время удара 20 апреля.

