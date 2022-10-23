Кашлючая моль из Кремля заставила краснеть мировые рейтинговые агентства
Источник:фейсбук Елены Осмоловской
Кашлючая моль экспроприировала долю американского "Эксона" в крупном нефтегазовом проекте на Сахалине.
Ловушка российской "надежности"
Ущерб от столь возможного развития событий компания признала еще в апреле, поэтому сегодня ее акции в плюсе.
Важно Терминальная стадия безумия, или О каком сценарии для Украины мечтает РоссияИногда вспоминаю бывших бондхолдеров, которые дружелюбно относились к Украине, но продолжали инвестировать в акции и облигации российских компаний. Ну, потому что модели показывают, допустимый риск, надежные источники доходов и все такое.
Интересно, как в этом году чувствуют себя Fitch, S&P и Moody's, с маниакальной верой ставившие российским бумагам инвестиционный грейд уже после ультиматума Путина странам НАТО, после "забирайте свои манатки"?
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Запоздалое прозрение
Некоторые давали такую оценку уже после начала полномасштабного вторжения в феврале. В марте все уже выставляли преддефолтный рейтинг, а с апреля перестали покрывать рашу вообще.
Те люди с высоким челом, которые говорили, что в Украине риски выше, потому что у нас – демократия и нет стабильности, а в России – понятная для бизнеса система и сильный экономическо-финансовый блок в правительстве… Им не жмет?
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