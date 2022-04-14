На него могли повесить военное поражение, – Фейгин об исчезновении Шойгу

Сергей Шойгу фактически исчез из публичного пространства. В сети появилась информация, что якобы у российского министра обороны случился инфаркт.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он предположил, что ухудшение состояния Шойгу могло повлечь за собой военное поражение России в Украине.

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Если Шойгу инвалид – показывать нечего, – Фейгин

"Он близок к путинскому возрасту, почему бы и не инфаркт. У офицеров высшего звена могут возникнуть проблемы со здоровьем. Это может быть и следствием того, что на него (Шойгу – 24 канал) повесили военное поражение", – сказал Марк Фейгин.

Правозащитник отметил, что у Шойгу были проблемы со здоровьем, о чем сообщали в СМИ. Он обычно проходил обследование в военном госпитале Бурденко и якобы имеет большую палату в собственном доме.

"Нужно какое-то время, чтобы проверить информацию. Минобороны России, чтобы опровергнуть этот вброс, нужно показать Шойгу, но если он инвалид – показывать нечего, разве что в постели. Если он не появится через 1 – 2 дня, значит вероятность (болезни) – 24 канал) есть", – считает Фейгин.

Обратите внимание, что о вероятном инфаркте у Шойгу сообщил российский оппозиционер Леонид Невзлин. Он считает, что если российский министр обороны и выживет, то станет инвалидом.

Марк Фейгин об исчезновении Шойгу: смотрите видео