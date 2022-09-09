В регионах объявили штормовое предупреждение: за два дня выпадет месячная норма осадков

В выходные 10 и 11 сентября Украину накроют сильные дожди. Поэтому необходимо пересидеть дома или взять с собой зонт, выходя на улицу.

В течение 10 – 11 сентября на территории Черниговской области ожидаются значительные дожди и уровень опасности – желтый. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Чаус.

Обратите внимание Когда погода в сентябре окончательно испортится – пойдут дожди и будет холодно

Непогода атакует Черниговщину

Общее количество осадков в регионе ожидается близким к месячной норме (в пределах 30 – 70 миллиметров).

В местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного местного и склонового стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с подтоплением пониженных мест в населенных пунктах.

Какая будет погода по всей Украине

Синоптики прогнозируют существенное изменение погодных условий. В течение 10-11 сентября в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, на севере Одесской и Николаевской, 11 сентября и в Полтавской областях пройдут значительные дожди.

Местами будут грозы и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Ожидается и уровень опасности – желтый.

Кроме того, 10 сентября в Сумской, Полтавской, Донецкой областях в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украине уже зафиксировали первые заморозки

На Севере Украины уже зафиксировали первые заморозки. Речь идет о 1 – 2 градусах мороза на высоте 2 сантиметра от грунта.

Соответствующую информацию сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. Похолодание зафиксировали в ночь на 2 сентября.

"Этой ночью (говорится о ночи перед 2 сентября — 24 канал) уже наблюдались слабые-слабые заморозки на почве, то есть на высоте 2 сантиметра, минус 1 - 2 градуса. Это на севере Украины, по северной границе", — заявила Наталья Голеня.