"Негр-нацист": Беленюк рассказал о расистских сообщениях со стороны России

Украинский депутат и спортсмен Жан Беленюк рассказал, что ему часто приходят расистские сообщения от россиян. Однако он не выставлял их на публику, так как они не стоят даже малейшего внимания.

Об этом он рассказал в эфире 24 канала. "Мне в комментариях пишут что-то типа "негр-нацист". Они бы в понятиях сначала разобрались, а потом вешали бы какие-то ярлыки на того или иного человека", – сказал Беленюк.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Российская пропаганда часто наоборот называет Украину "фашистским, расистским государством". На что он ответил: "Я как представитель украинского парламента наверняка являюсь самым ярким примером того, что в нашей стране абсолютно толерантно относятся ко всем людям, несмотря на цвет кожи".

Я темнокожий парень, олимпийский чемпион, вырос в Украине, мне дали все необходимые возможности, чтобы реализоваться здесь. Кроме того, я представитель парламента, мне никто не мешает на госуровне что-либо реализовывать,

– объяснил депутат.

"Конечно, как и в каждой стране, есть маргиналы, которые могут что-то сказать или обозвать. Но это не значит, что это политика всего государства", – сказал Беленюк.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!