"Нех** шастать": глава Николаевской области призвал не давать оккупантам спать
3 марта 2022 , 20:50Читати новину українською
Источник:Телеграм Виталия Кима
Глава Николаевской ОГА сообщил актуальную информацию о ситуации в области. По его словам есть много оккупантов, им нельзя давать спать.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
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Я прошу не давать им спать, хоть фейерверками, чем угодно, но спать им нельзя давать. Пожалуйста, сообщайте где они! Сопротивляйтесь, не давайте им приспособиться в городе,
– подчеркнул Виталий Ким
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