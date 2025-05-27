Говорят о дефиците: губернатор одной из областей России запретил вывозить из региона картофель

Российский диктатор Путин после встречи с представителями агробизнеса заявил о нехватке картофеля. Он уже успел обсудить этот вопрос с Лукашенко.

Однако самопровозглашенный лидер Беларуси пожаловался ему, что весь картофель уже продали в Россию. В то же время губернатор Калининградской области запретил вывозить из региона картофель из-за его дефицита. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Дефицит картофеля в России

Глава Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил о запрете вывоза картофеля из региона до тех пор, пока область не обеспечит собственные потребности в этом продукте.

Мы до конца еще сами не обеспечились, вывозим картофель. Картофель завозится уже по другой цене. Возможно, наш картофель еще и обратно привозят,

– предположил губернатор.

Путин в свою очередь сообщил, что обсуждал нехватку картофеля с Лукашенко. По его словам, Лукашенко заявил, что у них "тоже все продали в Россию".

"Конечно, можно и в Беларуси картофель закупать. Они там большие специалисты по картофелю, но свою тоже неплохо иметь", – сказал Путин.

После этого заместитель главы администрации президента Максим Орешкин заметил, что "картофель в Беларуси закончился", что вызвало удивление у российского диктатора.