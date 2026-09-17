"Уже ощущают дефицит": Билецкий объяснил, почему Кремль стремится провести мобилизацию

Российские войска уже испытывают нехватку пехоты на фронте, которую не сможет восполнить даже потенциальная масштабная мобилизация после выборов в Госдуму России. Увеличение числа неподготовленных мобилизованных приведет лишь к росту потерь противника и усилению социальной напряженности внутри России.

Об этом в эфире телемарафона заявил командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий.

Что сказал Билецкий о нехватке пехоты в России?

Он отметил, что за последний год дефицит пехотных подразделений стал ощутимым для российской армии, хотя ситуация с живой силой у противника все еще лучше, чем в украинской армии.

Он подчеркнул, что потенциальное решение Кремля о новой волне призыва после выборов в Госдуму не изменит положение на фронте кардинально.

С пехотой у них точно лучше, чем у нас, это факт. Но за последний год можно констатировать, что дефицит пехоты возник уже и у россиян. Решит ли для них вопрос мобилизации ситуацию радикально – не думаю. Ведь большее количество пехоты – это большее количество потерь,

– отметил командующий Третьим армейским корпусом.

По словам командующего, в настоящее время ключевую роль на поле боя играет организация разведывательно-огневого контура, который предусматривает оперативную разведку и эффективное поражение целей. Главными инструментами для этого остаются системы БПЛА и современные сенсоры.

Он также обратил внимание на то, что привлечение мобилизованных вместо профессиональных контрактников вызовет серьезный социальный резонанс внутри России. Андрей Билецкий заявил, что потери среди мобилизованных россиян могут вызвать значительную напряженность. По его мнению, если Украина устоит, масштабная мобилизация в России может ускорить внутренние кризисные процессы и ослабление государства-агрессора.

То есть чем больше пехоты у россиян, тем больше будет "двухсотых". Но, безусловно, некоторые сложности мобилизация принесет,

– сказал он.

Напомним, по словам командующего группировкой войск "Азов" Дениса Прокопенко, Россия может готовиться к новой волне мобилизации. По его мнению, скрытый набор личного состава уже может продолжаться, а открытую мобилизацию могут объявить после выборов, ориентировочно в конце сентября или в начале зимы.

Прокопенко предположил, что Россия может планировать привлечь до 600 тысяч военных. В то же время он отметил, что стратегической целью Кремля остается полная оккупация Донецкой и Луганской областей, а до завершення осенньої кампанії російські війська можуть намагатися закріпитися біля одного з ключових міст Донецької області, зокрема Доброполя, Константиновки, Дружківки, Краматорська, Славянська або Святогорська.