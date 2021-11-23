Неисправность или человеческий фактор: что известно о причинах страшного ДТП в Болгарии

В Болгарии сейчас рассматривают 2 версии жуткого ДТП со сгоревшим автобусом. Авария могла произойти из-за технической неисправности или же человеческой ошибки.

Окончательную причину устанавливают. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Болгарии Борислав Сарафов.

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Личности погибших устанавливают

В автобусе находились 52 пассажира. Выжить удалось лишь семерым. Хотя пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, их жизни теперь ничего не угрожает.

Погибли 45 человек, в том числе 12 детей. Сарафов сказал, что тела сожжены до неузнаваемости. По его словам, надо взять образцы, чтобы установить личность каждого из них.

Откуда ехал автобус

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев рассказал, что автобус возвращался с экскурсии из Стамбула. Транспорт был на македонской регистрации.

Что известно о ДТП в Болгарии