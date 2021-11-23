Неисправность или человеческий фактор: что известно о причинах страшного ДТП в Болгарии
Источник:TV21
В Болгарии сейчас рассматривают 2 версии жуткого ДТП со сгоревшим автобусом. Авария могла произойти из-за технической неисправности или же человеческой ошибки.
Окончательную причину устанавливают. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Болгарии Борислав Сарафов.
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Личности погибших устанавливают
В автобусе находились 52 пассажира. Выжить удалось лишь семерым. Хотя пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, их жизни теперь ничего не угрожает.
Погибли 45 человек, в том числе 12 детей. Сарафов сказал, что тела сожжены до неузнаваемости. По его словам, надо взять образцы, чтобы установить личность каждого из них.
Откуда ехал автобус
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев рассказал, что автобус возвращался с экскурсии из Стамбула. Транспорт был на македонской регистрации.
Что известно о ДТП в Болгарии
- Страшная авария произошла на трассе София – Благоевград 23 ноября около 3:00 по местному времени.
- Автобус врезался в ограждение и вспыхнул вблизи села Боснек.
- По информации СМИ, двери транспорта заблокировало, поэтому люди не могли выбраться самостоятельно.
- В Министерстве иностранных дел Украины устанавливают, были ли в автобусе граждане нашей страны.