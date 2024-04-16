Такое мнение в эфире 24 Канала высказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт. По его словам, других сценариев просто не существует – Россия после войны разделится на ряд независимых стран.

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Распад России неизбежен

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью заявил, что Запад боится поражения России и неспособность контролировать ядерное оружие, если Россия проиграет в этой войне.

Зря они боятся развала России. Уже не нужно бояться, а принимать это как свершившийся факт. Есть процессы, которые запустил Путин, напав на Украину. Они однозначно приведут к развалу этой империи,

– подчеркнул Роман Свитан.

Десятилетняя война с Афганистаном привела к распаду Советского Союза. Война, которую развязала Россия против Украины продолжается уже десятый год, поэтому последствия для страны-агрессора будут соответствующими.

"Это однозначно приведет к развалу России, нет другого механизма. Поэтому нашим партнерам уже надо это принять и прорабатывать сценарии, чтобы не ухудшить этот процесс. Понятно, вопрос о ядерных механизмах могут решить без проблем. Потому что в России и охраной, и движением ядерных боеголовок руководит 12-е ГУМО. Они понимают ответственность перед мировым сообществом. Поэтому если правильно провести переговоры с комиссаром ООН, то все ядерное оружие будет под полным контролем ООН", – объяснил военный эксперт.

12-е Главное управление Министерства обороны (ГУМО)

Орган Министерства обороны России (ранее Министерства обороны СССР), ответственный за поддержку, развитие и эксплуатацию ядерного арсенала Вооруженных сил России. В частности, обеспечение ядерной безопасности, физической защиты и антитеррористической устойчивости, а также за осуществление контроля над проведением другими странами ядерных испытаний на Земном шаре и прилегающем космическом пространстве.

Укрепится ли влияние Китая

Добавим, что Зеленский, говоря о страхах наших партнеров, упомянул и о том, что на фоне поражения России Китай может укрепиться. Это тоже один из факторов, который пугает Запад.

Не будет никакого усиления Китая. Потому что процессы при развале России не дадут возможности Китаю засунуть нос на российскую территорию. Те национальные кластеры, которые только выйдут из-под ига Российской Империи, просидев там несколько сотен лет, точно не пойдут под иго Китая,

– подчеркнул Свитан.

Поэтому миру стоит сосредоточиться на разработке сценариев, которые последуют за развалом России. В частности, признавать независимые республики в пределах России и их правительство.

Интервью Зеленского: основные тезисы