Жители Севастополя жалуются из-за "неизвестных объектов", которые светятся в небе

Жители Севастополя не могут спокойно порадоваться первому дню весны. Все из-за "неизвестных объектов", которые светятся в небе и пугают жителей временно оккупированного полуострова.

В телеграмм-каналах – паника. Жители временно оккупированного города боятся "хлопка" и НЛО.

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Оккупанты пока молчат. Но, учитывая их уже традиционную ложь, можно ожидать "гениального" заявления о работе "ПВО".

Что могут видеть в небе над Севастополем

В ночь на 1 марта украинцы наблюдали парад планет. Это стало возможным благодаря сближению Венеры и Юпитера. Астрологи называют такое явление "поцелуем". Своим романтическим названием оно обязано минимальному расстоянию между двумя небесными телами.

"Хлопок" также бодрствует

Также на временно оккупированном полуострове частенько фиксируют "хлопок". Правда, она не в небе, а гуляет по земле. В частности, в ночь на 1 марта его слышали в Саках и Евпатории.

Местные жители проснулись в панике. В Евпатории на проспекте Победы исчезла вода.

Украина шаг за шагом возвращает захваченные территории. ВСУ освободят Крым от российских захватчиков. Украинский флаг будет в Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, каждом населенном пункте полуострова.