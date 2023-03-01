Заметим, что в ночь на 1 марта "хлопчатник" решил посетить Саки и Евпаторию. Удивительно, что в оборонном ведомстве вражеской страны даже не стали это отрицать, а констатировали, что в воздушное пространство над Крымом действительно ворвались дроны, информирует 24 Канал.

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Как всегда, "работала ПВО"

Все предыдущие разы, когда на территории полуострова были взрывы, российские захватчики уверяли, что это работают системы против поверенной обороны. Этот – не стал исключением.

В сообщении МО России указано, что якобы 6 БпЛА сбили установки ПВО и 4 – вывели из строя средства радиоэлектронной борьбы.

Жертв и разрушений нет,

– говорится в источнике.

Обратите внимание! В этой атаке на Крым, как ни странно, Москва обвинила "преступный киевский режим". В принципе, ничего нового – оккупанты снова себе что-то придумали и обвиняют в этом Украину.

Причастна ли Украина к "хлопку", который тревожит оккупантов