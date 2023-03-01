Заметим, что в ночь на 1 марта "хлопчатник" решил посетить Саки и Евпаторию. Удивительно, что в оборонном ведомстве вражеской страны даже не стали это отрицать, а констатировали, что в воздушное пространство над Крымом действительно ворвались дроны, информирует 24 Канал.
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Как всегда, "работала ПВО"
Все предыдущие разы, когда на территории полуострова были взрывы, российские захватчики уверяли, что это работают системы против поверенной обороны. Этот – не стал исключением.
В сообщении МО России указано, что якобы 6 БпЛА сбили установки ПВО и 4 – вывели из строя средства радиоэлектронной борьбы.
Жертв и разрушений нет,
– говорится в источнике.
Причастна ли Украина к "хлопку", который тревожит оккупантов
- Собственно, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Украина ведет оборонную войну и не совершала атак на территории, что контролирует Кремль.
- Заметим, что его слова касались земель, которые по международному законодательству действительно являются частью России, однако к временно оккупированному Крыму их, очевидно, также можно отнести.
- К слову, неспокойно было, в частности, в Краснодарском крае в городе Туапсе. Там неизвестные беспилотные летательные аппараты атаковали нефтебазу и это повлекло за собой немалые разрушения.
- Кроме того, "хлопок" цвел на территории города Ейска, где расположен аэродром. После того как раздалась серия взрывов, местные власти начали врать о том, что якобы ничего страшного не произошло, а всего-навсего "продолжаются военные учения". Жители города, конечно, в этот маразм не поверили.