Неизвестные от имени Кличко общались с мэрами Берлина и Мадрида

Злоумышленники активно работают и на информационном фронте. Они хотят подорвать доверие Запада к Украине.

Об этом 25 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что вчера от его имени мошенники общались с мэрами европейских столиц.

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"Друзья! Враг не унимается и ведет войну по всем фронтам – в частности, по дезинформации, по дискредитации украинских политиков. Чтобы рассорить с европейскими партнерами, чтобы Украине не помогали", – написал Кличко.

Использовали DeepFake

По словам Кличко, от его имени из фейковой электронной почты неизвестные направили мэрам нескольких европейских столиц запросы на общение через ZOOM. Мэр Киева подчеркнул, что мэры Берлина и Мадрида, являющиеся друзьями Украины и активно поддерживающие в борьбе против России, согласились на разговор. Злоумышленнику, который с помощью технологии DeepFake притворялся Кличко, удалось поговорить с городскими головами.

Убежден, что правоохранители должны расследовать такую ​​"деятельность". Если нужно – привлечь иностранных специалистов. Кстати, гибридная война, дезинформация со стороны России – одна из тем панельной дискуссии, в которой мы с братом должны принимать участие на саммите НАТО в Мадриде на следующей неделе.

– написал мэр Киева.

Общался на русском

Издание Der Tagesspiegel сообщило, что бургомистр Берлина Франциска Гиффай пообщалась с фейковым мэром Киева в 17:00 24 июня. Однако уже в 18:45 разговор прервали. Чиновники начали сомневаться, что разговаривают с Кличко, хотя человек на экране был очень похож на него.

Гиффай рассказала, что в начале диалога собеседник попросил общаться на русском. Аргументировал это тем, что не хочет, чтобы его поняли находившиеся на встрече другие работники мэрии.

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Сначала ненастоящий мэр спрашивал об украинских беженцах в Берлине. Позже попросил способствовать тому, чтобы мужчины из Украины покинули немецкую столицу и отправились на войну. Также мошенник спросил о выплатах для беженцев и могут ли они получать их обманом.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник подтвердил, что Виталий Кличко не звонил по видеосвязи к Гиффай.

Обратите внимание – общение с фейковым Кличко: смотрите видео