Неизвестные стреляли в заместителя председателя АРМА Павленко: первые детали

В среду, 2 июня, неизвестные стреляли из огнестрельного оружия в заместителя председателя АРМА Владимира Павленко. Чиновника пришлось госпитализировать.
Инцидент произошел возле дома Павленко. Неизвестные совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия и скрылись с места происшествия.
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Чиновник получил ранения средней степени тяжести. Сейчас его состояние является стабильным, угроз жизни нет.
Пресс-служба АРМА выразила надежду, что виновных быстро найдут и накажут.
АРМА надеется на максимально быструю и действенную реакцию правоохранительных органов по установлению, задержанию и наказанию злоумышленников,
– говорится в сообщении.
В АРМА уже сообщали о давлении
- В Агентстве по розыску и менеджменту активов еще в феврале 2021 года заявили о давлении.
- Владимир Павленко тогда рассказал, что руководству АРМА разбили окна в автомобилях и облили кровью подъезд.