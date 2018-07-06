17:53
6 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 16°C
  • суббота
    26°C 17°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Футбол без Путина. Наташи, которые спасают мир
Вєсті Кремля
22:27, 5 июля
Вести.UA. Огненная Тимошенко. Звездная война Гройсмана с контрабандой
Вєсті.UA
19:44, 5 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Неизвестные ворвались в здание "Укравтодора": появились фото и детали

184 Читати новину українською
Неизвестные ворвались в здание "Укравтодора"
Неизвестные ворвались в здание "Укравтодора" / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

Днем 6 июля, группа лиц ворвалась в здание "Укравтодора" в Киеве.

Сообщение об этом появилось на Facebook-странице службы.

Смотрите также: В Киеве активисты с фаерами пикетировали ТЦ "Ocean plaza" из-за российских магазинов: фото и видео

"Неизвестные молодчики несанкционированно попали в здание Укравтодора. Сейчас на 3 этаже", – говорится в сообщении, которое появилось вместе с фото неизвестных лиц.

Позже в "Укравтодоре" сообщили, что под их стенами происходит "политический хеппининг". Стало известно, к какой политсиле относятся лица, что ворвались в здание.

Смотрите также: Члены С14 избили заместителя главы партии "Умная сила": фото и видео 18+

Сегодня группа людей во главе с самопровозглашенными лидерами так называемого молодежного крыла Радикальной партии пытается реализовать один из сценариев политического хеппининга под стенами Укравтодора,
– говорится в сообщении.

По информации, представителей Госслужбы "эта "акция" является заказной и заранее оплачиваемой" и такие "низкосортные шоу" нарушают работу государственной структуры.

"Укравтодор не является политическим учреждением. Мы настоятельно просим не включать нас в политические дискуссии не профессионального характера и не использовать как площадку для перформансов", – заверили в "Укравтодоре".

 

Представитель "Молодежного крыла "Радикальной партии" Игорь Белов опубликовал видео с этой акции, на котором видно, как молодые люди с шинами в руках заходят в здание "Укравтодора" и обклеивают наклейками стеклянные двери на входе в здание.

 

Теги: Новости Украины Укравтодор протесты Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
сегодня, 17:00 Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
Юрий Касьянов 392
Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
сегодня, 16:00 Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
Сергій Лещенко 82
Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
сегодня, 15:00 Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
Юрій Бутусов 112
Трагедия на Ровенском полигоне: какой миномет убил военнослужащих и почему это важно
сегодня, 14:22 Трагедия на Ровенском полигоне: какой миномет убил военнослужащих и почему это важно
Євгенія Мазур 1111
Ко Дню поцелуев: 7 невероятно полезных свойств для здоровья
сегодня, 14:17 Ко Дню поцелуев: 7 невероятно полезных свойств для здоровья
Настя Сукач 943
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук