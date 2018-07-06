Неизвестные ворвались в здание "Укравтодора": появились фото и детали

Днем 6 июля, группа лиц ворвалась в здание "Укравтодора" в Киеве.

Сообщение об этом появилось на Facebook-странице службы.

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"Неизвестные молодчики несанкционированно попали в здание Укравтодора. Сейчас на 3 этаже", – говорится в сообщении, которое появилось вместе с фото неизвестных лиц.

Позже в "Укравтодоре" сообщили, что под их стенами происходит "политический хеппининг". Стало известно, к какой политсиле относятся лица, что ворвались в здание.

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Сегодня группа людей во главе с самопровозглашенными лидерами так называемого молодежного крыла Радикальной партии пытается реализовать один из сценариев политического хеппининга под стенами Укравтодора,

– говорится в сообщении.

По информации, представителей Госслужбы "эта "акция" является заказной и заранее оплачиваемой" и такие "низкосортные шоу" нарушают работу государственной структуры.

"Укравтодор не является политическим учреждением. Мы настоятельно просим не включать нас в политические дискуссии не профессионального характера и не использовать как площадку для перформансов", – заверили в "Укравтодоре".

Представитель "Молодежного крыла "Радикальной партии" Игорь Белов опубликовал видео с этой акции, на котором видно, как молодые люди с шинами в руках заходят в здание "Укравтодора" и обклеивают наклейками стеклянные двери на входе в здание.